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21 октября 201903:30

Президент Боливии лидирует на выборах, но не побеждает в первом туре

EPA

Глава Боливии Эво Моралес лидирует на президентских выборах с рекордно низкими 45,71%, но не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. У его главного соперника 37,84%. Пока подсчитано чуть более 80% голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря, сообщает ТАСС.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернулась между нынешним президентом Эво Моралесом и бывшим главой государства Карлосом Месой, который был у власти с 2003 по 2005 годы.

В 2005 году Меса в отставку подал сам; его к этому вынудили массовые акции протеста. Он даже был вынужден покинуть свой дворец после того, как тысячи манифестантов попытались взять резиденцию штурмом. Тогда протестующие выдвинули целый ряд требований, среди которых — национализация газового сектора. Люди были недовольны тем, что самая доходная отрасль экономики находится в частных руках.

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