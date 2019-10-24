Цирковой медведь атаковал дрессировщика во время представления в Карелии

Электрошокер спас дрессировщика от неминуемой расправы на глазах у десятков зрителей — во время циркового представления в Карелии медведь набросился на мужчину и едва не перегрыз ему горло. Очевидец снял атаку на видео.

Номер "Косолапый и садовая тачка" от труппы "Шапито Аншлаг" жители Олонца запомнят надолго. Сначала крупный зверь действительно возил тележку и следовал указаниям дрессировщика, но стоило тому резко поднять руки вверх и громко крикнуть, как хищник бросился в атаку. Через пару секунд мужчина уже лежал на арене, а на нем восседал медведь.

Зрители начали покидать зал, в то время как помощник пинками пытался столкнуть животное. Отогнать его от дрессировщика ему удалось только с помощью шокера.

"Медведь пошёл к нашей секции и все как в тумане, как его угомонили я уже не видела", — сообщила одна из посетительниц.

Несмотря на инцидент, шоу продолжилось. Какие травмы получил дрессировщик, не уточняется, но арену он покинул на своих двоих.