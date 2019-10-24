Администратор цирка обвинила зрителей в нападении медведя на дрессировщика

Администратор цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник возложила вину за нападение медведя на дрессировщика во время выступления в карельском Олонце на зрителей.

"Когда людям объясняешь, что нужно выключать вспышки, то люди это упорно игнорируют, тем самым подвергают себя и других опасности, не осознавая, что перед ними не домашнее животное и нужно соблюдать правила поведения в цирке", — заявила она изданию "Подъем".

По ее словам, опасный номер "Косолапый и садовая тачка" убрали из программы во избежание повторения нападений. Ни дрессировщик, ни медведь, как отметила администратор, не пострадали.

"Остальная программа не несёт никакой опасности для посетителей цирка, там собаки, еноты, питоны, обезьянки, попугаи, а также воздушные гимнасты, фокусы, иллюзия, железный человек и клоунада. Поэтому гастроли цирка продолжаются, но без медведя", — рассказала Мисник.

Нападение хищника на дрессировщика произошло вечером 23 октября в Олонце. Мужчину спасло то, что зверь был в наморднике, а его напарник вовремя использовал электрошокер и отогнал медведя. Представление продолжилось, хотя многие зрители покинули зал.

Карельское управление СКР начало проверку по факту нападения, обратив особое внимание на то, что арена не была огорожена, притом что в зале было много детей.