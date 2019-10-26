Микроавтобус, встречка, жертвы: два ДТП по одному сценарию

ДТП с четырьмя жертвами и десятью ранеными под Кировом, в которое попали микроавтобус Ford и ВАЗ 14-й модели, произошло из-за выезда одного из транспортных средств на встречку.

Трагедия случилась в деревне Перевоз. В числе погибших – ребенок 2004 года рождения, уточняет РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД. Также известно, что в результате столкновения тяжело пострадал и был госпитализирован восьмилетний ребенок, передает ТАСС.

Ранее в Алтайском крае произошло ДТП с микроавтобусом Fiat Ducato и минивэном Nissan Presage, жертвами которого стали восемь человек, еще пятеро были ранены. В одной из машин находились артисты ансамбля "Сударушка". Причина та же – вылет на встречку.