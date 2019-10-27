Союзники США отреагировали на новости о смерти главаря ИГ

Ликвидация главного игиловца (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади – важная веха в борьбе с терроризмом, написал твит глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Но это не отменяет необходимости продолжать борьбу со злом ИГИЛ, с кровавыми деяниями этой группировки, подчеркнул чиновник.

О том же заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в своем Twitter. Битва с учетом новых региональных условий будет продолжаться.

Слова Джонсона повторил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Нетаньяху поздравил США с успешной операцией. Это важная веха, написал он твит, и борьба продолжается.

Вместе с тем представитель коалиции "Силы демократической Сирии" утверждает, что операция по ликвидации аль-Багдади якобы была отложена из-за турецкой кампании "Источник мира": главари ИГИЛ (запрещено в РФ) сумели перебраться на территории, контролируемые турецкими войсками. Но сирийские курды продолжат борьбу против скрытых ячеек террористов.

В Германии пока собственной информацией о гибели Абу Бакра аль-Багдади пока нет, власти находятся в контакте с американскими партнерами по этому вопросу, передает ТАСС.

О ликвидации аль-Багдади сообщил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. По его словам, у американцев потерь не было. Большинство экстремистов удалось уничтожить. Главарь взорвался при помощи пояса смертника, но его быстро идентифицировали.