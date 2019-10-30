Глава Кубани распорядился выделить миллиард на защиту дольщиков

Губернатор Кубани распорядился выделить миллиард рублей на защиту дольщиков Кубани. Администрация края совместно с "Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства" на условиях софинансирования с федеральным фондом.займется вопросами дольщиков.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассчитывает, что взнос в региональный фонд защиты дольщиков позволит в следующем году завершить 11 проблемных комплексов.

Как сообщает ГТРК "Кубань", в октябре в крае создан региональный Фонд защиты прав граждан. Это позволит привлекать средства из федерального Фонда. Вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что создание регионального Фонда – это результат тесного взаимодействия краевой и федеральной власти. Появление регионального Фонда даст возможность достраивать инвестиционно непривлекательные объекты. Это важный шаг по направлению к полному искоренению проблемы долгостроев.

Отметим, в настоящее рассматривается реестр из более 60 проблемных объектов, которые необходимо завершить. На первом этапе решается вопрос о достройке первых 11 объектов, общей площадью более 450 тысяч квадратных метров, расположенных в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах.