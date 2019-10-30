Дания разрешила строительство "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Об этом сообщило Энергетическое агентство страны (DEA), передает РИА Новости.

В рамках проекта должны быть построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они пройдут от побережья России через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании до Германии. До сегодняшнего дня Дания оставалась последней страной, задерживающей выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2". Все остальные страны необходимые разрешения выдали ранее.

В начале октября в "Газпроме" сообщили", что "Северный поток-2" построен уже на 83%. Завершить его строительство планируется в 2019 году.