КНДР запустила неизвестную ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск ракеты не определенного пока типа в направлении Японского моря. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Южнокорейские вооруженные силы сохраняют боеготовность на случай дополнительных пусков и следят за развитием ситуации, передает РИА Новости.

О запусках двух ракет с территории КНДР сообщила также японская береговая охрана. По ее информации, ракеты не долетели до японской эксклюзивной экономической зоны.

По данным Bloomberg, Пхеньян произвел пуск минимум одной баллистической ракеты. Ранее Совбез ООН запретил Северной Корее производить пуски такого типа ракет, напоминает "Интерфакс".