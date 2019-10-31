Путин обеспокоен разрывом между государственным и муниципальным управлением

Владимир Путине обеспокоен проблемой разрыва между муниципальным и государственным уровнями управления. На встрече с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, где обсуждались проблемы финансирования системы здравоохранения, президент России назвал это "системной проблемой".

Путин отметил, что на практике это происходит, в том числе, потому, что "у нас даже в Основном законе в Конституции, есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным".

Глава государства напомнил, что, согласно Основному закону "муниципальный — это не государственный уровень", "а региональный и федеральный — это государственный".

При этом Путин не исключил принятия системных решений по изменению действующего законодательства, но при сохранении определенного уровня самостоятельности муниципалитетов, передает "Россия 24".

Однако, подчеркнул президент, такого рода изменения надо производить, "не нарушая обязательств международного характера", поскольку муниципальный уровень управления должен иметь "определенную степень самостоятельности".

"Это мы не можем нарушать и не будем", — заверил глава государства.

31 октября Владимир Путин находится в Калининградской области. Здесь состоится расширенное заседание Госсовета, на котором обсудят развитие системы здравоохранения в регионах РФ.