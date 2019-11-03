Лисов прилетел в Москву

Россиянин Денис Лисов, который ранее вывез своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье, 3 ноября, с семьей из Варшавы в Москву.

В Швеции Лисов жил с женой и тремя дочерями: Алисой, Серафимой и Софьей (сейчас им 4, 6 и 12 лет). В 2017 году мать детей в тяжело заболела и попала в больницу. Шведские службы опеки решили, что отец не справляется с воспитанием детей и отдали девочек в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана.

Через несколько лет Лисов забрал девочек из приемной семьи и решил вернуться с ними в Россию. Шведские власти объявили детей в розыск. Поэтому все они были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда пытались вылететь в Москву.

В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца, однако получил отказ. В Швецию он возвращаться больше не хотел, поэтому решил вернуться на родину. Ранее россиянин и его семья жили в Хабаровске, пишет РИА Новости.