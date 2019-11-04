Подсудимые ранили полицейского и совершили дерзкий побег из здания суда. Видео

В понедельник, 4 ноября, три человека, обвиняемые в торговле наркотиками, сумели сбежать из суда в Таиланде.

Стражи порядка доставили подсудимых для участия в очередных слушаниях. В какой-то момент один из злоумышленников нанес ножевое ранение сотруднику полиции, и завладел его табельным оружием.

Никто из присутствующих не сумел остановить преступников, которые благополучно покинули территорию дворца правосудия. Задержать беглецов по горячим следам не удалось.

Местные СМИ сообщают, что среди сбежавших – женщина и двое мужчин, один из которых является иностранцем, предположительно – гражданином США.

Пострадавший правоохранитель госпитализирован, угрозы для его жизни нет.