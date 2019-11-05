Рабочий рухнул с крыши во время уборки снега под Кировом

В Кировской области самонадеянный рабочий сорвался с высоты, убирая первый снег на крыше дома. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло днем 3 ноября в Кирово-Чепецке. На кадрах видно, как мужчина, стоя на крыше двухэтажного дома, делает замах лопатой, но тут же срывается вниз. За произошедшим наблюдал коллега пострадавшего, но он, кажется, не сразу сообразил, что случилось.

Судя по записи, мужчина самостоятельно смог подняться на ноги, но точной информации о его состоянии нет. Известно лишь, что он работал без страховки, понадеявшись на то, что снега немного, а покатая крыша не успела оледенеть.