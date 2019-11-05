Опаздывающая пассажирка догоняла поезд и лишилась ноги

В Краснодарском крае опаздывающая на поезд "Москва — Грозный" 35-летняя женщина в попытке запрыгнуть в уходящий вагон неловко упала и лишилась голени.

Инцидент произошел на станции "Кавказская", расположенной в городе Кропоткин, 1 ноября. Следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку и сообщило, что в тамбуре вагона в это время находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения.

Пострадавшая в настоящее время находится в больнице.