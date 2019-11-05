Шварценеггер прокатился на велосипеде вместе с Гретой Тунберг

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с экологической активисткой Гретой Тунберг. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, дополнив пост несколькими снимками.

По словам Шварценеггера, "было фантастически" увидеть его подругу и героиню Тунберг на прошлой неделе. Актер отметил, что они прокатились на велосипедах по Санта-Монике. Кроме того, Шварценеггер познакомил шведскую активистку с собственной дочерью Кристиной. "Продолжай вдохновлять, Грета!", — резюмировал экс-губернатор Калифорнии.

О благосклонности Шварценеггера к Тунберг стало известно в сентябре. Американский актер заявил, что девочка может обратиться к нему с любой просьбой, если ей станет что-либо нужно. Шварценеггер предоставил Грете электрокар Tesla, чтобы она направилась в Канаду на марш против изменения климата. Дружбу 72-летнего актера с 16-летней девочкой можно объяснить их общим интересом — они являются защитниками экологии.

Ранее сообщалось, что посольство Испании готово помочь Тунберг пересечь Атлантику и добраться из США в Мадрид, где в начале декабря должна стартовать 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.