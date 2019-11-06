После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

После скандала в школе №183 Новосибирска, когда второклассницу "унизили" за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса, администрация учебного заведения запретила проводить чаепития.

Ранее сообщалось, что девочку довольно грубо выгнали с мероприятия, и ей понадобилась психологическая помощь. Полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура проводят проверки.

При этом директор Наталья Пермякова сообщила журналистам, что показания родителей по данному инциденту "расходятся".

По ее словам, родители написали, что описанного ранее в соцсетях и СМИ было — девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал.

Однако у мамы второклассницы – другая информация, и в этом сейчас разбирается полиция.

Пермякова также отметила, что школа никакими сборами денег с родителей не занимается: родители в классе собирают деньги на мероприятия и подарки к праздникам под свою личную ответственность и только в добровольном порядке, передает РИА Новости.

Однако после инцидента чаепития в школе решили запретить.

Кроме того, директор учебного заведения рассказала, что вопрос о продолжении учебы девочки в этом классе будет решаться с ее родителями.

Сама она, по словам Пермяковой, дружит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю.

"Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами", — говорит директор школы.

Она рассказала, что предложила мамам собраться у нее в кабинете и вместе подумать, как выйти из этой проблемы, но они отказались.

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".

В департаменте образования Новосибирска при этом сообщили, что администрация школы не имеет права вмешиваться в деятельность родительского комитета и вести учет собираемых родителями денег.