Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

Российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников был вызван в МИД страны, где ему была вручена нота протеста. На сайте азербайджанского МИД уточняется, что протест связан с визитом в Москву двух политиков из непризнанной Нагорно-Карабахской республики — министра иностранных дел Масиса Маиляна и министра культуры Лерника Ованнисяна. Однако сроки визита в заявлении не указаны, передает РИА Новости.

В Баку указывают на провокационный характер подобных визитов и заявляют, что они нацелены против сохранения целостности и суверенитета Азербайджана.

Карабахский конфликт длится с 1988 года – тогда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о том, что выходит из Азербайджанской ССР. В 1991 году было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики, вспыхнул конфликт, и Баку потерял контроль над спорной территорией. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся переговоры по урегулированию. Нагорный Карабах в них не участвует, интересы республики представляет Армения.