Свалился с приступом: депутата партии Меркель вынесли после выступления в Бундестаге

У депутата партии Меркель во время выступления в Бундестаге случился приступ. Мужчину вынесли на носилках. Инцидент произошел в четверг, 7 ноября.

Позже соратники политика сообщили, что Маттиас Хауэр был госпитализирован, его состояние стабильно, и угроза его жизни отсутствует, однако информация о причине его плохого самочувствия не была озвучена.