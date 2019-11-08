"Воспитательный процесс я должен был произвести": избивший кондуктора слесарь дал показания

В начале ноября в екатеринбургском автобусе пассажир повздорил с кондуктором и крепко его поколотил. Опубликованное видео потасовки в общественном транспорте вызвало большой резонанс, и через несколько дней агрессивный мужчина был задержан и дал показания полицейским.

"Я как бы разговаривал громко, и для связки слов у меня вылетали такие слова немножко нецензурной брани", — рассказал о начале конфликта задержанный 33-летний мужчина, работающий слесарем. Ему сделали замечание, и шумный пассажир завершил разговор, но вскоре снова раздался звонок.

"Я разговаривал громко, остановили автобус, и пассажиры вызвали полицию. Я попросил кондуктора вернуть деньги. Он ответил: "Ничего я тебе не верну". Я сказал: "Ну и черт с тобой". И ушел. Он мне вслед крикнул очень унизительную фразу. Я не стерпел, вернулся, и немножко воспитал гостя нашей страны из дальнего зарубежья." — описал дальнейшее развитие событий слесарь.

Воспитание, как видно на снятых камерой наблюдения кадрах, представляло собой короткое избиение кондуктора — из-за существенной разницы в габаритах мужчина без труда подавил сопротивление, нанес своему оппоненту несколько ударов по голове и по корпусу, а затем скрылся.

По информации издания "Е1.РУ", кондуктор потерял сознание, вскоре приехавшие медики оказали ему необходимую помощь. На место происшествия приехала полиция, однако агрессор к тому времени исчез.

Задержанный, рассказывая о том, что произошло в автобусе, извинился перед пассажирами и очевидцами, однако пояснил, что это было необходимо. "Воспитательный процесс за это слово, что он мне крикнул вслед, я должен был произвести, так как был унижен при обществе, — убежденно сказал слесарь и особо отметил в свое оправдание. — Я не пью с февраля месяца. Этого года. И во мне ни грамма нет алкоголя."

В отношении ранее судимого 33-летнего мужчины возбуждено административное дело по статье "Побои", предусматривающее в качестве наказания штраф, арест от 10 до 15 суток или до 120 часов обязательных работ.