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"Южный" и "Северный" газопроводы 6 минут назад

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8 ноября 201915:05 Дмитрий Мароко

Противникам "Северного потока-2" нет покоя: Польша наложила на Engie рекордный штраф

Противникам "Северного потока-2" нет покоя: Польша наложила на Engie рекордный штраф

Польша оштрафовала участника "Северного потока-2" французскую компанию Engie на рекордные 40 миллионов евро. Официальная формулировка: "за упорный и необоснованный отказ" сотрудничать с польскими властями. Варшава выступает против проекта газопровода, который, по ее мнению, создает монополию на европейском газовом рынке.

Оштрафованы только французы. Это удивляет, потому что в "Северном потоке-2" участвуют сразу 5 европейских компаний, в том числе немецкие. Но, кстати, немцы уже дали понять, что собираются защищать свои инвестиции в проект.

Противники "Северного потока-2" не знают покоя. После того, как Дания выдала разрешение на строительство трубопровода, на пути российского газа в Европу, казалось бы, не осталось препятствий. Но таким положением дел недовольна Польша.

Причем недовольна настолько, что оштрафовала на 40 миллионов евро одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie, как участника "Северного потока-2".

Антимонопольный орган страны указывает, что пять европейских корпораций, в том числе Engie, заключили финансовую сделку с российским "Газпромом" без предварительного согласия польских властей.

По их мнению, это может привести к ограничению конкуренции на газовом рынке ЕС. Помимо французской компании в "Северном потоке-2" участвуют Shell, OMW, Wintershall и Uniper.

Позиция Польши идет вразрез с мнением большинства стран ЕС, которые напрямую заинтересованы в поставках по "Северному потоку-2". Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро даст Европе до 55 миллиардов кубометров топлива в год. Германия, как его конечный получатель, ратует за скорейший запуск газопровода. В немецком Бундестаге сейчас рассматривается законопроект, который должен смягчить действие так называемой "газовой директивы" ЕС для "Северного потока-2".

В соответствии с ней одна и та же компания не может быть владельцем трубопровода и одновременно прокачивать по нему газ, как это намерен делать "Газпром". Однако немецкие депутаты считают, что в данном случае можно сделать исключение, поскольку следует учитывать инвестиции, сделанные в проект.

"В новых правилах третьего энергопакета сообщается, что все газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года, будут претендовать на исключение из этих правил. "Северный поток-2" будет построен позже этого срока – в начале 2020 года. Но немцы сейчас хотят в Бундестаге убрать упоминание об этой дате – 23 мая", — поясняет аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капитонов.

Немецкие компании Uniper и Wintershall в общей сложности вложили в "Северный поток-2" около двух миллиардов евро. Неудивительно, что Берлин заинтересован в защите этих инвестиций. На первой ноябрьской неделе законопроект не набрал достаточного количества голосов в Бундестаге, однако уже на следующей — состоится повторное голосование.

"Интересы Германии и России по газу совпадают: вам надо продавать, а нам — покупать. Наш спрос на газ вырос на 6%. Россияне всегда были надежными партнерами, — говорит о ситуации член Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер. — Мы это обсуждаем сейчас в парламенте. Только зеленые против "Северного потока", все остальные партии в большей или меньшей степени придерживаются мнения, что нам необходим новый газопровод".

Действия немецкого Бундестага ожидаемо вызвали недовольство Украины — еще одного противника "Северного потока-2". Если закон будет принят, Киев обещает обжаловать его в суде ЕС. Власти Украины пытаются убедить Европу, что строительство российского газопровода угрожает европейской энергетической безопасности. Впрочем, по мнению экспертов, любые попытки заблокировать проект на данном этапе уже бесполезны.

"Ни одна страна не сможет на данном этапе заблокировать "Северный поток-2". Это вопрос свершившегося характера. Страны-заявители будут пытаться оспаривать это любыми методами, но я не думаю, что эти оспаривания повлияют на сам факт завершения строительства. На что они могут повлиять? На юридический характер, на структуру владения СП, на то, каким образом будут осуществляться эти транспортные операции", — добавляет партнер, руководитель международной нефтегазовой практики KPMG International Антон Усов.

Позиция Украины объясняется отнюдь не заботой об энергетической безопасности Европы, а скорее, о собственных доходах. Ведь в случае запуска "Северного потока-2" она может лишиться транзита российского газа, который ежегодно приносит ей около 3 миллиардов долларов. Нынешний транзитный контракт с "Газпромом" заканчивается в конце 2019 года. А переговоры о его продлении пока не дают результатов.

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