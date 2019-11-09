Дубль Фаббри помог "Детройту" обыграть "Бостон"

В Детройте матчем между местными "Ред Уингз" и "Бостон Брюинз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 4:2, прервав серию из четырех поражений подряд.

Дубль в составе "красных крыльев" оформил 23-летний канадец Робби Фаббри, проводивший первый матч за команду. Также за "Детройт" отличились Дилан Ларкин и Энтони Манта. У проигравших голами отметились Давид Крейчи и Тори Круг.

В другой встрече дня "Виннипег Джетс" дома оказался сильнее "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:1. Российский защитник "истребителей" Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.