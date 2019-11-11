Оппозиция Боливии пытается быстро арестовать бывшего президента Моралеса

Армия и полиция Боливии ищут бывшего президента Эво Моралеса. По словам главы оппозиции, уже выдан орден на его арест. Сам Моралес выступил накануне с сообщением о своей отставке и заявил, что не планирует покидать территорию страны, несмотря на незаконные попытки ареста.

Его самолет сегодня покинул столицу и, по данным местных СМИ, приземлился в аэропорту боливийского города Чиморе.

Власти Мексики выразили готовность предоставить убежище Моралесу, а ситуацию в Боливии назвали военной операцией. Власти Кубы, Аргентины и Венесуэлы также осудили отставку президента Боливии и назвали деятельность оппозиции государственным переворотом.

Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" заявила, что возьмет на себя обязанности исполняющего обязанности президента. Представители оппозиции отказываются называть происходящее переворотом.

"Почему я решил уйти в отставку? Чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо прекратили преследовать моих братьев и единомышленников. Мы очень хотим, чтобы вернулись мир и спокойствие. Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", — заявил Эво Моралес.

Полиция Боливии по распоряжению МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда по обвинению в нарушениях избирательного законодательства. Вслед за главой государства должности освободили вице-президент и спикер Сената. Еще до Моралеса решили сложить полномочия министр горнорудной и металлургической промышленности, министр углеводородов и энергетики.

Четвертый срок Эво Моралеса на посту президента продлился всего 20 дней. Досрочное объявление о победе подстегнуло протесты, которые вынудили лидера уйти в отставку. В результате демонстраций три человека погибли, более 380 пострадали, около 200 арестованы. Ущерба инфраструктуре страны оценивается свыше 170 миллионов долларов, передает телеканал "Россия 24".