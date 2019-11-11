Мексика готова предоставить убежище Моралесу

Кризис в Боливии становится одной из главных международных тем. Уже реагирует ООН: генсек организации призвал решить вопрос власти миром. Ряд стран оценивает события в Боливии как госпереворот. Президент Эво Моралес ранее ушел в отставку и покинул столицу Боливии, начались аресты, оппозиция делит посты.

Захват власти, подрыв верховенства закона и начало репрессий — так оценил ситуацию в Боливии экс-президент страны. Эво Моралес рассказал о нападениях неизвестных на его дом и о готовящемся незаконном аресте. Кроме того, политик официально пояснил, почему он принял решение добровольно уйти в отставку:

"Почему я решил уйти в отставку? Чтобы Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо прекратили преследовать моих братьев и единомышленников. Мы очень хотим, чтобы вернулись мир и спокойствие. Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии".

Однако, похоже, что избежать преследования Моралесу и его единомышленникам не удастся даже после отставки. Боливийские СМИ полны слухов: армия и полиция ищут Моралеса по всей стране. Лидеры оппозиции даже поспешили сообщить о том, что выдан ордер на арест экс-лидера, но позднее командующий национальной полицией не подтвердил эту информацию. При этом сам Моралес не планирует покидать территорию страны. Его самолет сегодня вылетел из столицы и по данным местных СМИ приземлился в аэропорту боливийского города Чиморе.



Тем временем полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда. Оппозиция обвинила их в нарушениях избирательного законодательства. Все это на фоне целой череды отставок. Вслед за главой государства должности освободили вице-президент и спикер Сената. Ранее решили сложить полномочия министр горнорудной и металлургической промышленности, министр углеводородов и энергетики. Соперник Моралеса на выборах Карлос Меса уже празднует победу.

"Боливия, ее народ, молодежь, женщины проявили героизм мирного сопротивления. Я никогда не забуду этот уникальный день. Конец тирании. Как боливиец я благодарен за этот исторический урок. Да здравствует Боливия!" – написал он в "Твиттере".

Совсем иначе к происходящему относятся в международном сообществе. Власти Мексики выразили готовность предоставить убежище Моралесу и назвали происходящее в Боливии "военной операцией". Власти Кубы, Аргентины, Никарагуа и Венесуэлы назвали происходящее государственным переворотом. Обеспокоенность политическим кризисом выразили и в ООН. Тем временем в самой Боливии оппозиционеры спешат занять президентское кресло. Второй вице-спикер Сената Жанин Аньес из партии "Демократическое единство" уже заявила, что пока возьмет на себя обязанности национального лидера. И обещает объявить досрочные выборы.