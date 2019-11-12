"Дай между ног!": бизнесмен натравил своего девятилетнего сына на журналиста

В Нефтекамске бизнесмен, строящий проезд к магазину, натравил своего девятилетнего сына на журналиста, снимающего происходящее на видео.

Конфликт разгорелся после того, как, услышав о возражении местных жителей против прокладки дороги, к нему присоединился депутат.

Взяв с собой журналиста, народный избранник пришел на место стройки, снял дорожную технику, раскуроченную почву и потребовал документы у рабочего, которых не оказалось.

Вскоре разбираться подъехал бизнесмен Аветик Нргеян и, после непродолжительных требований отнестись к нему с должным уважением, натравил на снимающего журналиста своего девятилетнего сына.

"Выйди, пни-ка ему! — распорядился бизнесмен. — Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!" Ребенок послушно нападал на оператора, который, в свою очередь, принял благоразумное решение отступить от дерущегося мальчика.

Позже Аветик Нргеян прокомментировал ситуацию изданию "Медиакорсеть" и сказал, что ему стыдно за свой поступок — вспылил и поддался на провокации. По его словам, он является подрядчиком и выполняет условия договора.

По информации издания, сотрудники МВД по республике Башкортостан, проводят проверку инцидента.