Эво Моралес прилетел в Мексику

В Мексику прибыл сложивший с себя обязанности президента Боливии Эво Моралес. Самолет вооруженных сил Мексики Gulfstream G 550 с ним и его дочерью Эвалис, а также с вице-президентом Альваро Гарсиа-Линера и экс-министром здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо приземлился в Мехико. Всего в Мехико прибыли два десятка экс-руководителей Боливии. В аэропорту Моралеса встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Мексика предоставила бывшему президенту Боливии политическое убежище, напоминает "Интерфакс". Эво Моралес поблагодарил Мексику и ее братский народ за убежище, которое сбережет жизни высших чинов Боливии. Моралес подчеркнул, что ему больно покидать страну по политическим причинам. Но он обещал всегда быть в курсе событий в Боливии и постарается поскорее вернуться в республику с большей силой и энергией.

Эво Моралес подал в отставку через 19 дней после начала протестов и начала политического кризиса. Политический кризис разразился после президентских выборов. На них в первом туре победил Эво Моралес. Он почти на 10% обогнал ближайшего своего преследователя, но не преодолел планку в 50% голосов. Оппозиция результат выборов не признала. Она обвинила Моралеса в подтасовках и мошенничестве на выборах.

Ситуация стала накаляться. Министр обороны Боливии призвал Моралеса уйти в отставку, чтобы не нагнетать ситуацию в Боливии. После отставки Мексика прислала за экс-президентом Боливии самолет, поскольку ряд стран отказали в предоставлении воздушного пространства воздушному судну с подавшим в отставку главой Боливии.