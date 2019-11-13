"Вы спасли мне жизнь": Моралес получил политическое убежище в Мексике

"Вы спасли мне жизнь". Это первые слова Эво Моралеса в Мексике. Бывший президент Боливии после государственного переворота получил там политическое убежище. Почему Моралеса приютили соседи Соединенных Штатов Америки?

Он спускается по трапу лайнера мексиканских ВВС в футболке и брюках. Последние сутки у Эво Моралеса выдались не из легких. Вылет в Мексику задержался почти на два с половиной часа. Аэропорт в Боливии окружили противники и сторонники экс-лидера и долго не давали разрешения на взлет. Первые же слова – "спасибо" – ни много ни мало – за спасенную жизнь.

"Я хотел бы сказать вам, что мы очень благодарны за то, что президент Мексики и народ Боливии спасли мне жизнь. Почему я это говорю? 9 ноября, в субботу, когда я прибыл в Кочабамбу, сотрудник службы безопасности армии показал мне сообщения. Ему предлагали сдать меня в обмен на 50 тысяч долларов. Поэтому я благодарен вам. Спасибо за то, что вы спасли мне жизнь", — сказал бывший президент Боливии Эво Моралес.

Эти несколько дней до вылета его укрывали крестьяне. Моралес выложил в Twitter фото – вчерашнему президенту пришлось спать на полу и даже без матраса. Потом долгий перелет – через Парагвай, Перу и Бразилию. Вместе с Моралесом прилетели его дочь, бывший вице-президент и экс-министр здравоохранения Боливии. В Мексике отметили: рассчитывают, что это решение никак не повлияет на отношения с Вашингтоном.

"Хорошие отношения с Соединенными Штатами должны основываться не на подчинении, а на уважении. Я не ожидаю, что в связи с решением Мексики о предоставлении убежища Моралесу будут какие-либо возражения. До сих пор их не было, и мы их не ожидаем", — отмечает министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Белый дом уже открытым текстом предупредил: события в Боливии – это сигнал для Венесуэлы и Никарагуа, где "режимы также вне закона". Ответ из Каракаса последовал практически сразу.

"Этот госпереворот произрастает из американского империализма. Сегодня они аплодируют случившемуся и говорят, что придут за Венесуэлой и Никарагуа. Вы хотите воевать? Мы готовы к борьбе за мир, за страну и за суверенитет Венесуэлы", — подчеркивает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Что касается Боливии – обязанности главы государства после череды отставок на себя готова взять второй вице-спикер парламента Жанин Аньес. Она заявила, что новые президентские выборы пройдут до 22 января.

"Мы считаем, что для страны важен мир, важно спокойствие людей. Я думаю, что страна не может идти вперед без лидера, и мы должны дать ответ жителям страны. Вандализма и хаоса не хочет ни один из них. Я призываю всех не повторять больше ту ситуацию уличного террора, через которую мы уже прошли", — говорит второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес.

Однако пока беспорядки на улицах не утихают. Полиция Ла-Паса — неофициальной столицы страны — уже попросила помощи военных для разгона демонстрантов.