Вице-спикер сената Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила, что после отставки руководства страны она временно принимает на себя полномочия президента.

10 ноября на фоне протестов высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку и покинуло страну. Власть должна принять Жанин Аньес, но ее должен утвердить парламент, сообщает РИА Новости. Партии Моралеса MAS принадлежит большинство в две трети в обеих палатах, но депутаты партии не пришли на заседание.

Аньес заявила, что немедленно принимает на себя обязанности президента согласно конституционному порядку, пообещав принять все необходимые меры, чтобы принести в Боливию мир.