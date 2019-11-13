На фоне беспорядков министр иностранных дел Боливии подал в отставку

В Боливии министр иностранных дел Диего Пари подал в отставку. Об этом сообщает издание El Deber.

Как уточняется, ранее заявление об отставке принес Пари представитель республики при Организации американских государств Хосе Гонсалес.

К настоящему времени в связи с политическим кризисом в Боливии подали в отставку 16 из 20 министров. В понедельник, 11 ноября, министр здравоохранения Габриела Монтаньо, хотя и не делала заявление об отставке, вылетела из страны вместе с Эво Моралесом на самолете ВВС Мексики, предоставившей политическое убежище бывшему президенту Боливии.

Также Боливию покинул министр при президенте Хуан Рамон Кинтана. Министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла и министр сельского хозяйства и земель Сесар Кокарико пока формально сохраняют свои должности.

10 ноября Эво Моралес, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом, заявил о своей отставке с поста президента страны. Ранее его просили покинуть пост военные, оппозиция и профсоюзы. Также об отставке объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера, напоминает ТАСС.