Моралес назвал действия сенатора от оппозиции Аньес государственным переворотом

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал действия второго вице-спикера сената страны государственным переворотом.

Представитель оппозиции Жанин Аньес накануне объявила себя исполняющей обязанности главы государства. Конституционный суд Боливии посчитал ее решение законным, передает телеканал "Россия 24".

Страна охвачена беспорядками, погибли уже минимум семь человек. Власти США объявили, что из-за этого вернут домой родственников американских дипломатов, которые работают в Боливии.

Сторонники Моралеса, который на прошлой неделе вынужденно подал в отставку, устраивают митинги в его поддержку. А президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает боливийских военных встать на защиту Конституции и прекратить политический кризис. Сам Эво Моралес накануне прилетел в Мексику, где получил политическое убежище. По его оценке, мексиканцы спасли ему жизнь.