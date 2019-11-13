Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Под стражей обвиняемому придется пробыть до 11 января 2020 года. Как сообщает ТАСС, рассмотрение ходатайства прошло в закрытом заседании в целях соблюдения тайны и обеспечения безопасности участников процесса.

Ранее сообщалось, что мужчина 1973 года рождения во время допроса признал свою вину в публичных призывах к экстремизму. Согласно материалам дела, Вересов получил среднее образование, женат и не работает.

Уголовные дела возбуждены в отношении двух мужчин. Кроме Вересова задержан Сергей Половец. В среду, 13 ноября, он также полностью признал вину и решил сотрудничать со следствием. Также задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда, его зовут Евгений Ерзунов. Он пытался вылететь за границу.

Адвокат Сергея Половца рассказал, что обвинение предъявлено в связи с записями угрожающего характера в социальных сетях в адрес судьи Тверского суда Алексею Криворучко.