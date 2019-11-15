В секторе Газа вновь гремят взрывы

В ответ на несколько произведенных из палестинского сектора Газа ракетных пусков израильские военные возобновили авиаудары по районам этой территории.

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) в Газе в ответ на неизбирательные ракетные обстрелы граждан Израиля с территории автономии.

Как сообщалось, после ликвидации израильскими ВВС в ночь на вторник, 12 ноября, командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата на границах палестинского анклава произошло крупнейшее за последние месяцы обострение: взаимные удары продолжались в течение вторника и среды. Власти сектора Газа сообщили о гибели 34 палестинцев и более 100 получивших ранения. Накануне утром израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие, напоминает РИА Новости.