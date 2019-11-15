Серия взрывов прогремела на украинском военном арсенале. Видео

В пятницу, 15 ноября, на складах Министерства обороны Украины, расположенных в городе Балаклея Харьковской области, прогремела серия взрывов.

Как сообщат "Интерфакс", ЧП произошло во время вывоза боеприпасов. Известно, что пострадал как минимум один военнослужащий из саперного подразделения.

Напомним, что ранее 65-й арсенал украинского военного ведомства неоднократно фигурировал в новостях. Так, весной 2017 года там случился серьезный пожар, вызвавший детонацию боеприпасов. Тогда из зоны бедствия было эвакуировано около 20 тысяч человек.

Примерно год спустя на территории того же арсенала произошло новое возгорание, тогда удалось избежать серьезных последствий.