"Единая Россия" представит новую модель общественных приемных в конце ноября

"Единая Россия" на съезде в конце ноября представит новую модель общественных приемных. Они станут многофункциональными центрами, где россияне смогут узнать о проектах единороссов и вступить в партию.

Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на региональной конференции партии. Она прошла в Мурманске, сообщает телеканал "Россия 24".