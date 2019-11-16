Ким Чен Ын рассказал, почему армия КНДР непобедима

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил "военный матч" — учения военно-воздушных сил и сил ПВО. Подразделения традиционно соревновались между собой. После окончания учений лидер КНДР сфотографировался с пилотами.

Ким Чен Ын отметил свое "огромное удовлетворение" ходом учений, на которых пилоты продемонстрировали "непобедимую мощь", передает РИА Новости. Лидер КНДР напомнил, что они должны всегда быть готовы сражаться с врагами, вооруженными с головы до пят. При этом победу приносит не техническое превосходство, а "великая идея". Врагам, кичащимся своими техническими достижениями, никогда не превзойти политико-идеологические, боевые и моральные преимущества северокорейских военных, уверен Ким Чен Ын.

США и Южная Корея планировали отложить проведение ежегодных совместных учений Vigilant ACE ради поддержания дипломатических усилий по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако затем Вашингтон все же решил провести декабрьские маневры, правда, в уменьшенном масштабе. В КНДР заявили, что этот шаг – декларация курса на конфронтацию.