В одном из крупнейших городов Боливии — Кочабамбе — в ходе столкновений пять человек погибли, десятки пострадали. Ситуация вышла из-под контроля, когда силовики не пустили на демонстрацию группу сторонников бывшего президента Эво Моралеса. Сам он в Мексике, которая дала ему убежище. В беспорядках Моралес обвинил Жанин Аньес, которая объявила себя временным президентом Боливии.

Облака газа — во все стороны. Полиция разгоняет митинг сторонников Моралеса в крупном городе Кочабамба. Люди — в рассыпную. Но очень скоро стычки продолжаются.

В неофициальной столице Ла Пасе, тем временем, тоже марш сторонников ушедшего в отставку президента. Гораздо более мирный. Здесь толпу сдерживают не только полиция с газовыми ружьями, но и военные с автоматами. Поэтому демонстранты наносят удар в другом месте. В пригороде Ла Паса — Эль Альто — атакованы все полицейские участки.

Здание разграблено. В том числе, оружейная комната. Где теперь оружие — не знает никто. Замки шкафов, в которых еще недавно хранились пистолеты и ружья, открывали не ключом, а выбивали. Эль Альто теперь вооружен и очень опасен. Это главный форпост сторонников Эволюционизмы Моралеса.

Новые власти с этой недели перекрыли сюда и поставки продуктов, и поставки газа. Просто потому, что здесь живут сторонники Эво Моралеса. Мусор отсюда не вывозят. Но, может, это и хорошо, потому что именно из этих мусором питаются люди — дети ищут здесь еду.

"Вот во что превратился наш Эль Альто. Горы мусора, нечего есть, заканчиваются продукты. Все эти правые", — рассказал местная жительница.

На рынке в Эль Альто продают в основном завядшую зелень. Мяса здесь нет уже несколько дней. Местная жительница Лучия показывает оставшиеся запасы продовольствия — немного риса и муки. В холодильнике — одна зелень. Мяса больше нет.

Нет и топлива. Заправки закрыты. На дорогах те, кто успел закупиться заранее. К банкам приходят ждать всеми семьями. Иногда минут на 5-10 в день банки открываются. Они боятся пускать посетителей. Клерки если и принимают клиентов, то очень недолго.

Те, кто сидеть устает — снова отправляется на митинги. Они в Ла Пасе до глубокой ночи.

Временный президент Жанин Аньес заявила, что новые президентские выборы в Боливии пройдут в кратчайшие сроки. Эво Моралес, правда, участвовать в них не сможет. Новые власти заявляют, что в случае возвращения на Родину его ждет арест.