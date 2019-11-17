Квят: гоночный темп в квалификации Гран-при Бразилии был сильным

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал итоги квалификационного заезда на предпоследнем этапе сезона – Гран-при Бразилии, который проходит на автодроме в Сан-Пауло. Россиянин завершил гонку на 16-м месте.

"Сегодня просто какой-то позор. Во время третьей практики я чувствовал себя в машине действительно хорошо, уверенно ощущал себя и в квалификации, но во втором заезде я пару раз ошибся, что не позволило мне улучшить свое время. Не знаю, что произошло, но я потерял ритм и не смог собраться".

"Тем не менее, в целом мой гоночный темп был сильным, и даже если 16-е место – неидеальный результат, то давайте посмотрим, что получится сделать в воскресенье во время гонки", — приводит слова Квята РИА Новости.

Напомним, что накануне Квят подписал новое соглашение с Toro Rosso и в следующем сезоне он продолжит свои выступления во второй команде концерна Red Bull.