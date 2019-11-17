Помощник Зеленского уточнил ситуацию с кораблями провокаторов

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в воскресенье, что возращение украинских кораблей, задержанных в 2018 году российскими пограничниками, вошло в финальную стадию. 25 ноября прошлого года малые бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вошли в территориальные воды Российской Федерации и двинулись Керченскому проливу. После опасных маневров и отказа подчиниться законным требованиям пограничников РФ корабли были задержаны, а экипажи арестованы. В сентябре 2019 года моряков обменяли в рамках соглашения Киева и Москвы.

Ранее стало известно, что Украина выслала суда-буксиры за военными кораблями, а их передача планируется в море примерно в 60 милях от Одессы, пишет РИА Новости.