Без военного конвоя: украинские корабли прошли под арками Крымского моста

Три украинских военных корабля, задержанные около года назад в Керченском проливе за нарушение российской границы, ведут к месту передачи Украине без военного конвоя. Навстречу кораблям — катерам "Бердянск" и "Никополь", а также буксиру "Яны Капу" — выйдут обычные украинские суда без вооружения на борту.

Ранее "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" покинули порт Керчи и прошли по фарватеру под арками Крымского моста в направлении Черного моря. Катер "Бердянск", в корпусе которого была пробоина, идет на буксире. Предполагается, что корабли передадут украинской стороне в нейтральных водах у западного побережья Крыма, передает РИА Новости.



По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, корабли будут идти без какого-либо военного конвоя до самой точки встречи: вдоль Крымского полуострова идут наши территориальные воды, и дополнительная охрана не нужна.

Сегодняшняя передача кораблей — не жест доброй воли, а четкое исполнение Россией достигнутых ранее договоренностей, отметил депутат. По его словам, как бы ни обвинял Москву официальный Киев, науськиваемый западными "партнерами", российская сторона "постоянно демонстрирует готовность к мирным переговорам и неприятие насилия в отношениях с Украиной".

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков тем временем назвал передачу украинской стороне трех задержанных год назад военных кораблей как раз жестом доброй воли.

"Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", — сказал он.

А по мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, передача Киеву этих кораблей может стать переломным моментом в процессе восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, изрядно подпорченных "предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота". Конфронтация между некогда братскими Россией и Украиной была искусственно создана в последние годы, уверен он.

Тем временем следователи ФСБ России исключили украинские военные корабли из числа вещественных доказательств по уголовному делу в отношении задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.