Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Около 60 человек осуждены за растрату и мошенничество при строительстве космодрома Восточный. Об этом в воскресенье сообщили в Следственном комитете. Там же уточнили — государству на данный момент вернули уже полтора миллиарда рублей. И это ещё не всё — расследования продолжаются.

Растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями — самые распространенные статьи по уголовным делам, связанным со строительством космодрома Восточный. Расследование 42 дел завершено и передано в суд.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала: "В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме Восточный, в том числе уголовное дело в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству".

Уголовные дела возбуждаются с 2012 года, того самого, когда началось строительство. Тихоокеанская мостостроительная компания, "Дальспецстрой", "ВИП-Стройинжиниринг" — нечистые на руку руководители и работники этих предприятий уже побывали под следствием и осуждены. Юрий Хризман — бывший начальник "Дальспецстроя", Владимир Ашихмин — бывший главный бухгалтер предприятия, Александр Никитин — бывший глава "Спецстройтехнологии". По более чем 30 уголовным делам осуждены 58 человек. Приговоры - до 11 с половиной лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин заявил: "Сто раз сказано было — работайте прозрачно. Деньги большие выделяются, проект большой, носит общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Решения судов есть, нет, порядка так и не удалось навести как следует".

По информации, озвученной пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, из похищенных во время строительства первой очереди космодрома 11 миллиардов государству возвращено 3 с половиной.

Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.

Сейчас на космодроме создают инфраструктуру под запуски ракет "Ангара". Обещают завершить в 2022-м году, чтобы осуществить первый запуск в 2023-м. Так или иначе, президент на совещании в правительстве недвусмысленно дал понять, что будет пристально следить за такими проектами, как строительство космодрома Восточный. Необходимы только строгое целевое использование средств и абсолютная прозрачность. Иначе — уголовные дела и приговоры.