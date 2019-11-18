В Кремле внимательно следят за изменениями в "Яндексе"

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков. По его словам, это корпоративные дела, которые не требуют никакого согласования. Но в администрации президента следят за такими процессами, так как "Яндекс" в зоне особого внимания государства. Но вмешиваться в такие дела Кремль права не имеет, добавил Песков.

"Яндекс" — системообразующая компания в своей отрасли. Она чрезвычайно важна с точки зрения инновационного будущего и развития российской экономики, пояснил Песков. При этом пресс-секретарь Владимира Путина не видит прямой связи изменений в структуре корпоративного управления "Яндексом" с законопроектом депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Самим компаниям решать, какую корпоративную модель нам применять, цитирует Пескова "Интерфакс".

Новую схему корпоративного управления представил 18 ноября 2019 года совет директоров "Яндекса". "Золотая акция" компании сейчас может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. Теперь создан некоммерческий "Фонд общественных интересов", которому "золотая акция" "Яндекса" передается от Сбербанка. При этом права "золотой акции" будут расширяться со временем. Фонд будет согласовывать сделки по консолидации от 10% акций, изменения в регламенте компании и возможные партнерства. Но фонд не будет вмешиваться в операционную, стратегическую и экономическую деятельность "Яндекса"

Совет директоров "Яндекса" состоит из десяти человек, но теперь расширяется до 12. "Фонд общественных интересов" станет выдвигать в совет директором двух кандидатов.

Управлять фондом будут 11 человек. В совет директоров фонда входят представители Высшей школы экономики, МФТИ, МГУ, Школы управления "Сколково", Фонда поддержки 57-й школы, Санкт-Петербургского госуниверситета, ИТМО, три независимых директора Российского союза промышленников и предпринимателей. Также в совет директоров входят гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.

Изменения корпоративной структуры "Яндекса" планируется на собрании акционеров 20 декабря. 19 декабря правление Сбербанка рассмотрит передачу "золотой акции" обратно в "Яндекс".

Законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении инучастия в значимых интернет-ресурсах подразумевет, что владельцем такого ресурса должно выступать российское юрлицо или российский гражданин. Доля иностранного участия должна была ограничивается до 20% голосующих акций, но после отзыва из правительства возможное иностранное участие было доведено до уровня менее 50% акций с правом голоса. Однако только появление законопроекта уже привело к удешевлению акций компании.

ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq. И более 30% акций могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 5,65% капитала и 2,76% голосов — у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов — у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов — у Wellington Management Group, 3,84% капитала и 6,36% голосов сосредоточены у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова.