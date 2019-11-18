Россия передала Украине три корабля, задержанные в Керченском проливе

Состоялась передача Украине трех военных кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия", — сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

25 ноября 2018 года корабли Погранслужбы ФСБ РФ задержали буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры. Морякам было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы РФ.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, сообщив, что среди моряков были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией.

7 сентября 2019 года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

В МИД РФ отметили, что переданные сегодня Украине корабли по-прежнему являются вещественными доказательствами в деле о незаконном пересечении границы, расследование которого в России продолжается.