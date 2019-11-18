"Все в меня": уступившая руль ребенку челнинка объяснила свой поступок

Многодетная мать из Набережных Челнов, посадившая шестилетнего сына за руль разогнавшейся до 130 километров в час машины, не стала оправдываться за свой поступок, а, напротив, нашла ему объяснение. Но разговаривать ей придется уже с сотрудниками республиканского управления ГИБДД.

В воскресенье, 17 ноября, Агина Алтынбаева опубликовала наделавший шуму ролик, снятый на трассе М7 по пути из казанского аквапарка. На кадрах видно, что машиной управляет маленький мальчик, при этом он разгоняется до 130 километров в час. Женщина назвала ролик "Счастливый сыночек" и активно отбивалась от нападок со стороны пользователей.

"У меня ребенок с трех лет сидит за рулем автомобиля. Сейчас ему шесть лет. И я не вижу ничего зазорного в том, что мальчик учится управлять машиной. Перед тем, как его посадить на водительское место, я убедилась, что трасса свободна, а потом полностью контролировала ситуацию. Никаких рисков практически не было. Сама люблю скорость, а мои мальчики все в меня", — пояснила в понедельник Алтынбаева.

Она признала, что превысила скорость на трассе и пообещала оплатить штраф. Однако полицейских из Набережных Челнов сейчас больше заботит тот факт, что многодетная мать доверила управление ребенку, который должен находиться в специальном кресле, а не за рулем машины на трассе.

Ранее эпатажная мама публиковала видео, на которых она управляет машиной с грудничком на руках и уступает место другому ребенку.