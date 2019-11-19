Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова на два месяца. Когда в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, именно Ермолов был на посту.

16 ноября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, отложив избрание меры пресечения для Ермолова на 72 часа, напоминает РИА Новости.

Ермолов обвиняется по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ – "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.

Во вторник адвокат Олега Ермолова сообщила суду, что ее подзащитному необходима операция на сердце.

В зале суда Ермолов сказал, что не считает себя виновным. Также он отметил, что сделал все, от него зависящее, — вывел людей, вызвал МЧС. И добавил, что по сути не является охранником, так как у него нет удостоверения.

14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент открыл стрельбу, в результате которой погиб его ровесник и пять человек получили ранения. Троих прооперировали, двоим врачи оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.