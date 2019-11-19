В Аргентине прошли акции в поддержку бывшего президента Боливии

Протесты в поддержку бывшего президента Боливии Эво Моралеса прошли в Аргентине. Тысячи людей собрались на митинге в центре Буэнос-Айреса. Они несли флаги Боливии, танцевали и играли на музыкальных инструментах.

Демонстранты призывали положить конец убийствам, пыткам и нарушениям прав человека в Боливии, передает телеканал "Россия 24".

После нескольких недель протестов по поводу результатов президентских выборов Эво Моралес объявил о своей отставке и бежал в Мексику. Временным президентом страны была объявлена вице-спикер парламента Жанин Аньес. Позднее Моралес выразил готовность вернуться в Боливию, если это положит конец протестам.