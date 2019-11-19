У международного аэропорта Дамаска прогремели взрывы

В Сирии несколько взрывов прогремело у международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Информации о пострадавших и ущербе пока нет, передает телеканал "Россия 24". Об источнике взрывов тоже еще не сообщают.