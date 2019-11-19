Министр обороны Украины: возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, отказался рассматривать возвращение украинских кораблей как акт доброй воли. Он заявил, что это – выполнение решения Международного морского трибунала, передает РИА Новости.

Катера и буксир были переданы украинской стороне 18 ноября. Эти корабли ВМС Украины год назад были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы.

Загороднюк сообщил, что корабли будут осмотрены специалистами, которые решат, как быстрее вернуть их в строй.

Киев не откажется от плана привлечь Москву к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения кораблей, заявила замглавы МИД Украины. Слушания уже запланированы, скорее всего они пройдут 21-22 ноября.