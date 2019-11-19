Ушла в гости: москвичка на несколько дней оставила восьмерых больных детей с пьяной бабушкой

Москвичка на несколько дней оставила в квартире своих восьмерых больных детей, а сама отправилась в гости. За миниатюрным детским садом присматривала нетрезвая бабушка. Следователи уже начали проверку.

На плачевное состояние малышей обратили внимание врачи скорой помощи, которые прибыли вечером 18 ноября на улицу Айвазовского по вызову 63-летней женщины. Сама она с трудом могла говорить, поскольку была пьяна, но заметила, что малышу шести месяцев от роду стало плохо и обратилась к медикам. В ходе осмотра выяснилось, что простужены все дети в возрасте до восьми лет.

Однокомнатная квартира больше напоминала заброшенный склад. Дети, у которых зафиксировано отставание в развитии, последний раз видели мать несколько дней назад — она отправилась в гости и так и не вернулась.

Доставленные в больницу дети, как выяснилось, живут в неполной семье, которая состоит на учёте в органах системы профилактики. Теперь их могут забрать у матери.