НАТО: передача кораблей Украине будет способствовать нормандским переговорам

Передачу Москвой Киеву двух украинских бронекатеров и одного буксира приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он рассчитывает, что это будет способствует реализации Минских соглашений. Саммит в нормандском формате главы МИД стран НАТО планируют обсудить на заседании 20 ноября.

Передача кораблей ВМС Украины прошла в 30 километрах от мыса Такиль в нейтральных водах, напоминает ТАСС. Двумя месяцами ранее были освобождены экипажи бронекатеров и буксиров – 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ. 25 ноября 2018 года они нарушили государственную границу России и без предупреждения и получения разрешения вошли в российские территориальные воды. Украинские военные корабли шли из Черного в Азовское море. Они собирались пройти под Керченским мостом в то время, когда судоходство в этой зоне было временно закрыто.

При этом на предупреждения российских пограничников украинские военные моряки не реагировали, на связь не выходили, опасно маневрировали. Более того, расчехлили оружие на бронекатере.

Украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства страны, которое отправило корабли ВМС Украины в Керченский пролив. Ранее Москва заявляла о том, что Киев специально направил корабли, чтобы, воспользовавшись провокацией, отменить президентские выборы, которые прежний глава Украины Петр Порошенко проиграл.

Москва передала задержанные военные корабли Украине перед встречей глав четырех стран — России, Франции, Германии и Украины — в Париже 9 декабря. На этой встрече будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе. Россия, Германия и Франция являются гарантами выполнения Минских договоренностей, подписанных в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. За это время его жертвами стали, по данным ООН, 13 тысяч человек. Одним из условий проведения саммита в нормандском формате был развод противоборствующих сторон у населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская армия несколько раз срывала выполнение этих договоренностей.