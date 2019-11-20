Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Сильное алкогольное опьянение помешало врачу в Воронежской области сделать рентген ребенку со сломанной рукой. Возмущенные родители сняли ушедшего в астрал медика на видео.

Инцидент произошел на минувшей неделе в больнице им. Гончарова в Семилуках.

"Пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит, чудо пьяное, вот она, чувырло! Тут не с кем общаться, это просто зомби!" — посетовал автор записи.

"Главная героиня" при этом даже не пошевелилась — продолжила сидеть на кушетке, не обращая на гневных посетителей внимания.

Главный врач больницы Алексей Акульшин пояснил изданию "Мое онлайн", что рентгенолога в тот же день отстранили от работы. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна. Теперь врача, на которую раньше не поступало жалоб, ждет увольнение. Пациентам принесли извинения.