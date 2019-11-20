Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить связи погибшего с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. По мнению защитников, именно из-за наличия таких знакомств девушки не имели возможности обратиться за помощью в полицию.

Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин, Михаил Хачатурян был хорошо знаком с бывшим заместителем генпрокурор Сааком Карапетяном (в 2018 году погиб в авиакатастрофе) и действующим прокурором СВАО по Москве Анри Ризаевым. По словам защитника, в материалах дела есть переписка, свидетельствующая, что Хачатурян обращался к ним за помощью в решении своих проблем.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве в июле 2018 года. Его тело с многочисленными ранения было обнаружено в межквартирном холле дома, где он жил с дочерями. Девушки обвиняются по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору" УК РФ. Однако в качестве мотива преступления в материалах дела указываются многолетние издевательства и сексуальное насилие, которые девочки терпели от отца на протяжении многих лет.

В ходе следствия многочисленные экспертизы подтвердили склонность Хачатуряна к педофилии и агрессии. Установлено, что он неоднократно избивал девочек и подвергал их сексуальному насилию. Эти материалы были выделены в отдельное производство, однако уголовное дело возбуждено не было в связи с его смертью.