Полиция Боливии применила газ против траурного шествия

Полиция Боливии разогнала траурный марш, который направлялся к зданию правительства. Манифестанты несли гробы с телами погибших в столкновениях в районе Эль-Альто. Марш возглавили родственники жертв. Когда до здания правительства в Ла-Пасе оставалось около 200 метров, полиция применила против них слезоточивый газ, передает телеканал "Россия 24".

Беспорядки в Боливии продолжаются второй месяц – со дня президентских выборов, на которых Эво Моралес объявил себя победителем. Позже, под давлением военных, он объявил об отставке. Партия Моралеса "Движение к социализму" объявила, что выдвинет другого кандидата на предстоящих президентских выборах.